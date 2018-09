24 sep 2018

Según avanza la comepetición en 'MasterChef Celebrity', la tensión esta más presente. En la última entrega del popular concurso de cocina, pudimos ser testigos de cómo la competitividad está afectando a los concursantes.

Dafne Fernández, que acabó el programa expulsada, vivió un momento de lo más agridulce con Carmen Lomana. La actriz, como líder de la prueba, tuvo que designar a los seis peores concursantes y entre ellos no dudó en designar a la empresaria: "La elijo a ella porque también ha dicho que aquí ya no tiene nada que hacer, que ya ha dado todo de sí".

Las palabras de Dafne no sentaron nada bien a Lomana, que no dudó en reprocharle esta revelación en presencia del jurado: "Eso no es cierto, yo no he dicho esas palabras. Has manipulado cosas que yo he dicho pero de diferente manera".

"Qué maluca es, muy maluca", concluyó diciendo Carmen tratando de dejar clara su postura antes de conocer que la actriz la señalaría como la peor de todos los participantes: "Creo que es ella (la peor), por detrás de Boris, Antonia, Mario, Santiago y Jaime".

Precisamente, fue Carmen Lomana la encargada de liderar su equipo frente a los seleccionados como los mejores concursantes, un grupo que capitaneó la propia Fernández. "Le tiene manía", sentenció Izaguirre poniendo fin a este instante de máxima tensión.

Más noticias sobre Dafne Fernández

Dafne Fernández da a luz a su primer hijo

Dafne Fernández estalla por el trato que está recibiendo en su embarazo

Dafne Fernández se desnuda en su Instagram

¿Sabías que Dafne Fernández es Aries? Consulta su horóscopo