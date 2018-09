25 sep 2018

Carmen Lomana se ha convertido en la famosa de la que más se habla. Su participación en 'Masterchef' no deja indiferente a nadie y sus comentarios se convierten en décimas de segundo en memes en las redes sociales.

Una de sus últimas afirmaciones acerca de los alimentos que ingiere ha provocado un aluvión de críticas hacia la empresaria. Saúl Craviotto encargado de asignar platos a los concursantes, eligió para Lomana unas patatas rellenas con carne. Sin embargo, la empresaria haciendo eco de su sinceridad, afirmó que ella es vegetariana: "Yo soy vegetariana pero no de carne. Eso es de ternera. Soy de mamíferos sólo", afirmaba.

En seguida, miles de memes convirtieron la frase de Carmen Lomana en viral. Además, los compañeros que comparten programa junto a ella no evitaron soltar una carcajada. "Claro. Yo soy vegetariana de vaca, de ternera, de cerdito... pero de pollo no soy vegetariana, porque el pollo vuela, no mama", terminaba su explicación.

Lomana: "Soy vegetariana, como pollo y pescado pero no carne de mamíferos"

Me ahogo #MasterChefCelebritypic.twitter.com/AdgTTqiH2i — Yasmina Pérez (@IamYazPO) 16 de septiembre de 2018

