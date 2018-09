24 sep 2018

No es una broma, al menos para quien ha hecho el llamamiento. Bejamin Slade busca esposa a razón de 20 millones de libras (unos 22 millones de euros), que es el valor de su herencia, como premio. El asunto ha levantado bastante polvareda en el Reino Unido, pero el bart (un título a medio camino entre el de barón y el caballero) no parece achantarse por las críticas e incluso ha paseado por varios platós de televisión para hacer pública su petición.

El resultado de esas visitas es que ya se le conoce como el soltero de oro de Inglaterra, aunque su notoriedad no ha hecho que la lista de candidatas aumente. Y en eso, quizá tengan algo que ver las exigencias de sir Benjamin. El noble, de casi 73 años, quiere que su futura esposa cumpla una serie de requisitos muy particulares: rondar los 35 años -para asegurarse de que está aún en edad fértil-, medir más de 1,70 m y saber conducir un coche y pilotar un helicóptero.

El barón ofrece a cambio convertir a su esposa en la heredera de toda su fortuna, estimada en 22 millones de euros, y darle una vida de lujos. Aunque tener hijos es una 'conditio sine qua non'. "Nadie quiere trabajar para siempre, por lo que tienes que tener un par de herederos", comentaba durante una entrevista en la cadena ITV.

Según el diario El Mundo, también concedió una entrevista al programa Good Morning Britain, en el que aseguró que estaba "buscando a 'la mujer de la casa' y debe tener unas cualidades específicas”. También, por supuesto, ser “capaz de volar un helicóptero”, dijo en un alarde humorístico. Por el momento parece que su llamamiento no ha dado frutos. Quizá es que su falta de romanticismo a la hora de buscar pareja le está pasando factura o que los estándares que exige no seducen a nadie o quien sabe, quizá las mujeres de Reino Unido no están dispuestas a poner precio a su futuro y a su amor, por mucho que la cifra que ofrece sea millonaria.

