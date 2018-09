24 sep 2018

Estamos acostumbrados a que Los Morancos nos diviertan con sus bromas y parodias. Ahora, se han hecho un canal de 'Youtube' donde cuelgan casi todos los viernes, un 'remix' de alguna canción famosa cambiando la letra.

El pasado fin de semana, Jorge y César Cadaval parodiaron 'Me oyen, me escuchan', la canción de Tahlía que se ha convertido en viral. Ahora, aprovechando que 'Malamente', canción creada por la cantante Rosalía, no para de sonar en todos los lugares de España, han decidido parodiarla cambiando al letra y criticando la polémica que existe hoy en día con los másters de los políticos.

El vídeo ha llegado ya a más de un millón de visitas y es que Los Morancos, aunque hayan dejado, por el momento, de lado la televisión, siguen triunfando en la red.

