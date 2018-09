27 sep 2018

Los 16 concursantes de 'Operación Triunfo 2018' han demostrado su potencial ante el público en la primera gala. Tras superar la semana inicial en la Academia, la nueva generación de triunfitos han tenido que enfrentarse por primera vez al jurado, compuesto por Ana Torroja, Joe Pérez-Orive y Manuel Martos.

La gala se abrió con una potente actuación. El grupo al completo interpretó una canción grupal titulada 'This is me', de la película 'El Gran Showman'. Tras eso, comenzaron las ocho actuaciones, donde los aspirantes a convertirse ganadores de 'OT 2018' interpretaron los temas por parejas.

¡Seguimos avanzando! Estamos en el ecuador y nos quedan 3 duos por escuchar ¡NERVIOS A FLOR DE PIEL! #OT18Gala1pic.twitter.com/g0OfhBoIG4 — OT 2018 (@OT_Oficial) 26 de septiembre de 2018

Como ya se había anunciado, Malú y Aitana Ocaña se convirtieron en las invitadas a esta primera gala. "Es la primera vez que piso este plató. Es impactante y enorme", afirmó Malú antes de dirigirse a los concursantes. La cantante, que interpretó su último tema, 'Oxígeno', quiso destacar la valentía de los 16 triunfitos y les aconsejó que aprovechen al máximo esta experiencia.

Gracias por tanto amor y por permitirnos expresarnos con la músichttps://t.co/vF3lV3pE3a — Malú (@_MaluOficial_) 26 de septiembre de 2018

Como era de esperar, Aitana Ocaña volvió loco al público al interpretar su éxito en solitario, 'El teléfono'. "Mi lema de hoy es 'no pasa nada'. En los Ángeles he compuesto. Hay estilos variados y todavía me tengo que encontrar a mí misma", ha confesado la que fuese finalista de 'OT 2017'. Además, ha dado pistas sobre su nuevo trabajo: "Estoy trabajando muchísimo y para finales de año podrán ver cosas".

Noelia, primera favorita de 'OT 2018'

Y esta nueva edición ya tiene su primera concursante favorita. Noelia se ha convertido en la más votada por el público, algo con lo que ha estado de acuerdo también el jurado. "Noelia ha estado muy poderosa. Sin duda se merece ser favorita", afirmó Joe Pérez-Orive.

Nominados

Esta semana los miembros del jurado han elegido a los nominados. Joan, Alfonso, Sabela y África han resultado ser los cuatro nombres que se jugaban su puesto para seguir participando en 'OT 2018'. Por suerte, los profesores han salvado a África y sus compañeros a Joan, dejando la decisión entre Sabela y Alfonso. ¿Quién abandonará la próxima semana el concurso?

