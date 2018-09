27 sep 2018

A pasado algo más de un mes, pero la cantidad de información que se ha dado sobre Kiko Matamoros y Makoke desde que se conociera el punto y final de su relación tras 20 años juntos, ha provocado que nos dé la sensación de que hace mucho más de ello.

Un mes en el que, parece, Kiko no ha perdido el tiempo. No lo decimos ni nosotros ni sus compañeros de 'Sálvame', sino que fue él mismo quien ayer, sentado en el programa como defensor del espectador, aseguro tener una vida movidita en el terreno íntimo desde que ya no está con Makoke.

Tras las preguntas de sus compañeros a las que respondía con evasivas y con mucha cintura fina, finalmente era María Patiño la que le ponía en un aprieto y conseguía que se sonrojara y diera un titular que echarnos a la boca.

Patiño era clara y directa: "¿Te has despertado alguna vez con alguien después de tu separación de Makoke?". Tras una pausa dramática y con los colores subidos, finalmente contestaba: "Pues depende de la hora a la que te acuestes…".

Matamoros añadía que no estaba enamorado, pero que "se lo pasa bien". En su derecho está.

