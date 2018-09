13 sep 2018

Nuevo capítulo en la historia de la ruptura entre Kiko Matamoros y Makoke. Ayer, él se sentaba como defensor de la audiencia en el plató de 'Sálvame' y acababa hablando de su vida privada, como viene siendo costumbre desde que saliera a la luz que su matrimonio estaba roto.

Quizás para aclarar las cosas y para que se deje de especular, Kiko dio uno de los titulares más fuertes que se le recuerden. Porque lo que hizo, para pasmo de todos los compañeros que tenía delante, fue reconocer una infidelidad a Makoke.

Makoke era conocedora, pero no consentidora"

"Por mi parte ha existido una tercera persona. Makoke era conocedora, pero no consentidora", eran las palabras tras las que se hacía el silencio en el plató. "Me duele haberla hecho daño, porque es la única mujer que he querido y de la que he estado enamorado en estos 20 años", añadía.

Matamoros dejaba claro que esa relación paralela a su matrimonio era una cosa del pasado. "Fue una forma de divertimento y de entretenimiento. Y Makoke conoce los términos en los que se ha producido. Intentas llenar tu existencia con algo y a mí siempre me ha gustado caminar por el alambre", sentenciaba en un ejercicio absoluto de sinceridad.

Mientras él aseguraba que no iba a dar el nombre de esa tercera persona, Lydia Lozano revelaba que ella "sí que lo sabía y sé quién es la chica. Pero nunca la he llamado ni he hablado con ella ni he intentado sacarle información".

Si el nombre sale o no a la palestra será cuestión de tiempo...

