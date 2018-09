27 sep 2018

Anabel Pantoja ha tomado la decisión de dejar de trabajar en 'Sálvame'. Desde el programa, uno de los que ya son sus excompañeros, Kiko Hernández, apuntaba a que había sido un toque de atención de su primo Kiko Rivera lo que había provocado que esta se echase a un lado.

La respuesta del 'DJ' para defenderse de tal acusación no se ha hecho esperar. Ha sido a través de Instagram como ha decidido zanjar cualquier rumor que le apunte de manera directa, cerrando filas en torno a su prima.

"Tú sabes que yo no he sido @anabelpantoja00 y estoy aguantando mensajes de gente insultándome cuando yo no tengo nada que ver. Sigo callado", ha escrito al lado de una foto en la que sale dándole un efusivo beso en la mejilla a Anabel.

Lo cierto es que los rumores de que en Cantora no estaban contentos con que Anabel colaborase con un programa en el que se habla de los Pantoja de manera recurrente y no siempre en términos amables, ha sido una constante casi desde que comenzará su andadura.

