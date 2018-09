27 sep 2018

Fue un icono para una generación de niños, pero lo cierto es que la infancia de Xuxa no fue precisamente un camino de rosas. La modelo y presentadora brasileña ha revivido el calvario que vivió de pequeña en una entrevista concedida al diario argentino 'Clarín'.

Un recuerdo, el de los abusos sexuales que padeció, que comenzaba reconociendo que, ni a día de hoy ha sido capaz de superar: "Es difícil hasta hoy. No he hecho terapia. Siempre decía que el programa fue mi terapia. No lo hablé ni en mi familia".

No estoy sola, hay mucha gente que ya pasó por esto"

"La cosa empezó muy temprano en mi vida. Una época en que yo no sé ni la edad, pero sé que era muy pequeña. Me acuerdo que era pequeña, bien joven, durmiendo, y desperté y le dije a mi mamá: 'Alguien ha hecho pis en mi boca'", relata antes de añadir. "Yo me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad, borré, pero sé que a los 13 años fue la última vez".

Y revela que ha intentado recurrir a todo tipo de técnicas para borrar de su capítulo ese capítulo negro: "Busqué hacer hipnosis para ver si conseguía volver, pero intenté dos veces y no lo conseguí. No es una cosa muy fácil para tratar, para hablar, no es fácil revivir todo, pero veo que no estoy sola, hay mucha gente que ya pasó por esto, o está pasando por esto".

"¿Cómo van a decir que su tío, su padre, su madre, su abuelo están haciendo algo que los chicos no quieren pero que no saben ni qué es? Sería bueno poder hablar sobre esto para que llegue a la cabeza de los chicos. Es difícil decir: 'Esta persona que tenía que protegerte te está haciendo mal'", concluye con relato.

