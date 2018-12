12 dic 2018

Thelma Fardín, una de las actrices que protagonizó la serie de 'Patito Feo', ha hablado en público de lo que sufrió durante su papel en esta serie. Ha tenido el valor de grabarlo en un vídeo, que ha salido por primera vez mientras estaba rodeada por el colectivo Actrices Argentinas. En él más de 400 personas del mundo del espectáculo acompañaban a la actriz.

En este vídeo, Thelma denuncia a Juan Dratyhés por haberle violado cuando ella tenía solamente 16 años. El actor que en aquel momento tenía 45 años, compartió escenas y gira por todo el mundo con actrices mucho más pequeñas que él. En el vídeo, Thelma narra cómo sucedió todo.

"Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo mirá como me ponés, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama y me bajó el 'short'. Yo seguía diciéndole que no. Le dije tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió encima mío y me penetró", explicaba en el vídeo.

No es la primera mujer que le ha denunciado. El año pasado, tres actrices más le llevaron a los juzgados por agresiones sexuales, aunque finalmente fue declarado inocente por falta de pruebas. Hoy ha sido el protagonista de esta historia quien se ha declarado inocente a través de su cuenta de Twitter: "No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia".

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) 12 de diciembre de 2018

