28 sep 2018

Como diría José Mota: "Las gallinas que entran por las que salen". Ayer, 'GH VIP' anunció que Omar Montes era nuevo concursante del 'reality'. Sí, justo ahora que su pareja, Chabelita, ha sido expulsada, entra él a participar en un 'reality' en el que hay algunos concursanets que sabemos que están porque, de vez en cuando, la cámara los enfoca.

Bueno, estamos hablando de que son ya expareja. Él mismo lo confirmó cuando Jorge Javier Vázquez anunció que entraría en la casa. Al parecer, las imágenes del tonteo de la hija de Isabel Pantoja con Asraf Beno, han sido la gota que han colamdo el vaso de la paciencia del músico.

"Nuestra relación está rota. Mi abuela, que ha visto todas las imágenes y ve el programa, me ha dicho que ni la hable, que como si no existiera. Y mi abuela para mí es Dios, así que si Isa la hace daño también me lo hace a mí", eran sus palabras desde plató antes de poner rumbo a Guadaliz de la Sierra.

Y, ojo, porque parece que llega al espacio de Telecinco con el sedal bien colocado en la caña: "Además, que yo soy un volcán en erupción. De las participantes de 'GH VIP', me gustan todas... pero físicamente Aurah y Miriam, las que más".

Os he visto al Tazas y a ti más de 16 minutos debajo de una manta"

Pero, ¿qué pasó durante su breve encuentro antes de que ella se dirigiera a Madrid y él saludase a sus compañeros? "¿Tú te crees que yo he nacido ayer? Si te he visto por las cámaras haciendo todo el rato 'edredoning' con el otro, todo el día revolcándote. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos, es mía por gilipollas. Os he visto al Tazas y a ti más de 16 minutos debajo de una manta", le echaba en cara Omar antes de espetarle que no tiene "vergüenza".

Ella aguantaba el chaparrón impertérrita. Incluso cuando Montes le vino a decir que, cada cual, por su camino: "¿Tú te crees que soy retrasado? Me debes un respeto. Te doy 100 vueltas. Solo te pedí respeto y no me lo has tenido. Me da igual lo que hagas ahora".

