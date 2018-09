25 sep 2018

Ya lo anunció Sandra Barneda en 'GH: el debate': Omar Montes entraría en la casa de 'Gran Hermano VIP' y por fin se ha hecho realidad. El cantante que se mostró muy tímido en directo, ha entrado en la casa de Gaudalix el pasado lunes, 24 de septiembre, para visitar a su actual novia, Chabelita Pantoja.

Después de que la hija de Isabel Pantoja dudara sobre si su relación con el cantante iba viento en popa, parece que se le han quitado todas las dudas. Aun así, Omar Montes entró en la casa para ajustar cuentas con Chabelita, después del tonteo que tiene en la casa con el modelo Asraf Beno.

"A ver los 'edredonings' que tanto te tapas con el tazas. Que ayer vi que decía que me quería tirar una taza", explicaba Omar Montes. No obstante, a pesar de las pullitas, el cantante le dio muchas fuerzas a la hija de Isabel Pantoja y le aseguró que está enganchado al 24 horas: "Me tienes enganchado al 24 horas, me he hecho aficionado en Gran Hermano. Te veo y te leo en el blog que escribes", concluía.

