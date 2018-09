29 sep 2018

Su papel de político corrupto en El reino, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, tiene toda la pinta de llevarle directo al Goya. Que Antonio de la Torre está viviendo su momento profesional más dulce lo sabe hasta el apuntador. Si a eso se suma una vida personal feliz y completa, lo cierto es que se entiende que haya dicho adiós a su faceta como periodista.

Corazón ¿Se le ha quitado la indignación después de protagonizar El reino? Lo digo porque en su día comentó que con este trabajo esperaba acabar con esa sensación.

Antonio de la Torre Te diré que a veces todo transcurre tan deprisa que es difícil procesarlo. Es verdad que en 2015 acudí desde la distancia de Sevilla, donde vivo con mi mujer y mis dos hijos, a los movimientos de indignados que transmitían un mensaje esperanzador. Hoy tengo la sensación de que se ha vuelto a caer en los mismos vicios, y de ahí que haya sentido una decepción de la clase política al comprobar cómo el ser humano tiene facilidad para caer en los mismos errores. No me gusta la etiqueta de indignado pero es verdad que cuando me trajeron el guion con este papel pensé que había que hacer la película.

C. Esta nueva cinta se centra en la corrupción dentro del mundo de la política, sin duda un asunto de máxima actualidad que por desgracia leemos a diario en los periódicos. ¿Es de los que cree que todos tenemos un corrupto dentro? Por cierto, cuénteme cómo fueron sus encuentros con Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, o Cristina Cifuentes.

A.T. Yo comenté que tenía que tocar todas las teclas y te diré que Alvaro Pérez, al que no quiero llamar el Bigotes, es un señor que se sentó conmigo y me contó su verdad, su historia, y solo por eso ya le estoy agradecido, ya que le avisé que íbamos a rodar un filme sobre la corrupción. Le deseo lo mejor, siempre desde el respeto a la Justicia. Si no ha cometido ningún delito ojalá nos podamos tomar pronto otro café.

C. Cristina Cifuentes dijo que le parecía exagerada la trama de la película.

A.T. A Cristina la considero una amiga. Lo fue durante su tiempo como presidenta y ahora también, incluso más si cabe, ya que en su momento nos recibió en la sede de la Comunidad y hablamos de muchas cosas. Nos ayudó y el simple hecho de que se interesara y leyera el guion es algo impagable. Te diré que he asistido a su caída con cierto estupor. Es verdad que en la vida amigos de verdad hay muy pocos, tal vez cinco, por eso de Cristina te diré que es una persona a la que aprecio y por la que sentí compasión. A día de hoy tengo muy claro que yo jamás podría ser candidato de ningún partido político porque no pasaría esos filtros. Yo he cobrado en negro, he sisado en alguna tienda… y más cosas que ni me acuerdo. Te aseguro que la conclusión que he sacado es que todo es una cuestión de moralidad más que de indeseables.

C. ¿Pero cree que todos llevamos un pequeño o un gran corrupto dentro? Como el cliente del bar que se queda con el cambio de otro al ver que se ha equivocado el camarero.

A.T. No podría decirlo de una forma generalista y menos yo, que ni siquiera sé quién soy. Lo que me gustaría que se entendiera es que los políticos forman parte de la sociedad en la que vivimos. Con esto no quiero exculparlos, pero ahí está el análisis. No se ha querido vincular a ningún grupo político en la película precisamente porque corrupción hay en todas partes.

"A Cristina Cifuentes la considero amiga"

C. ¿Piensa que algo está cambiando en ese sentido?

A.T. Que haya caído un Gobierno por una sentencia judicial hace pensar que sí. Ahora están dimitiendo ministros de Pedro Sánchez y eso también está bien pero creo que habrá un momento en que nadie podrá superar los filtros que se están poniendo.

C. Ahora tenemos un presidente de Gobierno del que se dice que ha plagiado en su tesis doctoral. ¿También tendría que dimitir?

A.T. Sé muy bien que la batalla por el poder es cruenta y se usan todas las armas. Creo que la batalla que hay que ganar es la educación de los valores y que tengamos una sociedad más coherente.

C. ¿Y cómo lo hace usted con sus dos hijos?

A.T. Solo se educa viviendo y dando ejemplo. Hace cuatro años dejé de fumar cuando mi hija Martina me vio con un cigarro y dijo que ella lo haría de mayor. Por eso hablo de coherencia.

C. La vida también son momentos y el suyo no puede ser más dulce tanto a nivel personal como profesional.

A.T. Por supuesto que lo es, pero por eso quiero ser consciente e intentar vivir en la felicidad, que creo que es la mejor educación que existe. Y en esa búsqueda ando.

Antonio de la Torre posó para nuestra cámara durante su paso por el Festival de San Sebastián. pinit

C. ¿Para qué le falta tiempo?

A.T. Supongo que como a todo el mundo, me falta tiempo para cuidar los afectos, para hacer lo que me gusta, para comer bien, ir al cine…

C. Para el cine. Precisamente a eso se dedica ahora. Usted tiene un trabajo que le gusta mucho, y eso que estudió Periodismo y trabajó un tiempo en Canal Sur radio. ¿Me confirma que se le acabó la excedencia que tenía hasta 2017?

A.T. Efectivamente. Me llegó la carta donde me anunciaban que lamentaban comunicarme que mi vinculación con la empresa había dejado de ser efectiva. Vamos que ya no tengo ningún vinculo con Canal Sur. Pero eso no me preocupa. Lo que sí me inquieta es el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos. El despilfarro que hay en comida, la destrucción del medio ambiente… Sí considero que el esfuerzo tiene sus frutos. Mira mi caso: hijo de un administrativo y un ama de casa semianalfabeta y aquí me tienes, en el hotel María Cristina de San Sebastián dando entrevistas a medios importantes. Creo en el esfuerzo pero en lo que no creo es en las oportunidades, dado que no somos capaces de romper los círculos de las élites

C. ¿Es activo en redes sociales? Lo digo porque allí sí suceden cosas.

A.T. Tengo Twiter, pero siempre con el fin de divulgar información más que para decir buenos días. El tiempo es limitado y no hay que perderlo.

C. El tiempo ha sido el que le ha dado la razón en su decisión de dedicarse a la interpretación. El Goya parece que este año no se le escapa.

A.T. Eso nunca se sabe, pero es verdad que estoy en un momento muy bueno a mis 50 años. Dicho lo cual, soy muy realista y sé que mi momento pasará. Lo digo sin pena ni nada, pero con los pies en el suelo y disfrutando del momento.

C. ¿Con quién comparte los buenos momentos?

A.T. Ahora mismo contigo (risas) pero por supuesto con mi mujer e hijos.

C. Hablando de su esposa. Rosario Charneco es una mujer muy discreta y ajena a los focos.

A.T. Es funcionaria y es verdad que no le interesa darse publicidad, pero me suele acompañar como estos días en el festival de Cine de San Sebastián. También tengo un grupo de amigos que nos llamamos los farruquitos en el grupo de Whatshap con los que siempre vivo la ceremonia de los Goya. Cuando me nominaron la primera vez por Azul oscuro casi negro pensé que igual no vivía algo así otra vez y les llamé para que vinieran a Madrid. Para colmo lo gané y fue genial. He tenido once nominaciones a los Goya y siempre con los farruquitos. Ya es una tradición

Más noticias sobre Antonio de la Torre

- Antonio de la Torre presentará los Premios Feroz 2017

- Antonio de la Torre: “El doblaje en España es tercermundista”

- Antonio de la Torre: "He vivido del periodismo muchos años"

¿Sabías que Antonio de la Torre es capricornio? Consulta su horóscopo