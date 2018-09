29 sep 2018

No hay duda de que la familia Pantoja se han convertido en el centro de las noticias. Las llamadas de Isabel Pantoja,el drama de Chabelita, la reaparición de Kiko Rivera tras su depresión... Precisamente de todo eso ha hablado el DJ en 'Sálvame'.

Tras mucho tiempo apartado de la prensa, Kiko Rivera ha vuelto y no se ha guardado nada. El DJ ha concedido una entrevista a su amigo, Rafa Mora. "Vi a mi madre sufrir por eso entré en el programa e intenté que cortase", explicó de la primera y sonada llamada de Isabel Pantoja a 'Sálvame', y ha añadido: "Simplemente quería que se desahogara con nosotros"."Estuvo perfecta como madre, quizás yo lo hubiera hecho de otra manera, pero no me refiero económicamente", sentenció.

Kiko Rivera también ha hablado del comportamiento de su hermana: "Apoyo a mi hermana. Todos nos equivocamos y quizás no he sido el mejor ejemplo. Pero siempre he tenido un corazón muy grande, que he respetado a los míos y nunca he querido hacer daño a nadie". Sobre su participación en 'GH VIP', el DJ ha afirmado: "Ella estuvo en mi casa antes de entrar y la estuve aconsejando. Yo la quiero y la voy a querer hasta en el día en el que me muera".

