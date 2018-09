25 sep 2018

Ha pasado de no querer saber nada de los medios de comunicación a hacerse un hueco como colaboradora telefónica de 'Sálvame'. Efectivamente, hablamos de Isabel Pantoja, que lleva tres llamadas a Telecinco en diez día y todas ellas para dar la cara por su familia y sacar las uñas por su hija.

Kiko Hernández, tras la sucesión de acontecimientos del pasado fin de semana que tuvieron a los Pantoja en el punto de mira, se decidió a llamar a Isabel y esta, contra todo pronóstico, atendió la llamada y volvió a dar un discurso de una hora a la audiencia del espacio de Telecinco.

La tonadillera le decía a Kiko que estaba "mejor que tú" y aseguraba que había decidido descolgar porque le había visto "correr con un susto que te cagabas vivo". Porque el colaborador no se esperaba que fuese a contestar nadie al otro lado del teléfono.

La artista, que se refirió a Dulce como "la mayor decepción de su vida" y que no tuvo problema en reconocer que ella ha pagado ya su condena, aseguró que llamó a la casa de 'GH VIP' para darle ánimos a su hija "como cualquier madre" después de verla tres veces pedirlo en el confesionario.

"Allí está bien cuidada, le van a enseñar mucho, se le va a quitar un poco de la cabeza muchas cosas y va a conocer a gente nueva. Creo que va a crecer", decía Pantoja de cómo está viendo a Chabelita en el 'reality'. Quizás para intentar que la audiencia se apiade de ella y no la expulse esta semana, que está nominada.

Kiko no ha permitido que hable de mí nadie"

Por si alguno tenía la duda a estas alturas, dejaba muy claro que, a pesar de que quiere tanto a Chabelita como a Kiko por igual, si hay una diferencia entre ellos. Lo explicaba así: "Él no ha permitido que hable de mí nadie. Ni compañeros ni amigos ni nada. Mi hija lo ha permitido, esa es la única diferencia que existe".

Y atención, porque también tenía estopa para Omar Montes: "No me gusta para mi hija". Isabel no se casa con nadie y, en las dos últimas semanas, se está convirtiendo en el mejor entretenimiento del mundo de corazón. Y lavando su imagen. Mucho.

