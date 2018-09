30 sep 2018 carlos gonzález

Trabajó siete años para Beyoncé tocando la batería y, ahora, ha recurrido a la Justicia. Kimberly Thompson ha presentado una denuncia, según el portal Blast, en la que asegura que la diva ha practicado "brujería extrema y magia negra" contra ella. Y no solo eso: también habría matado a su gato, además de controlar sus finanzas, espiar sus teléfonos y acosarla sexualmente.

Aunque no parece que el juez se lo haya tomado muy en serio, ya que ha denegado la orden de alejamiento que pedía la denunciante. Tampoco sus excompañeras de Destiny’s Child, el grupo de chicas con el que Beyoncé empezó, deben guardar muy buen recuerdo de ella. Sobre todo LeToya Luckett y Latavia Roberson, a las que expulsaron de la banda cuando comenzaron a triunfar.

A mí me echaron de Destiny's Child"

"Yo nunca dejé Destiny’s Child. Hubiera sido una locura. A mí me echaron. Eso me causó una depresión", contaba años después la segunda de ellas e insistía en no culpar a sus compañeras, sino al mánager. El problema es que ese puesto lo ocupaba Mathew Knowles, padre de Beyoncé, a quien siempre han acusado de favorecer a su hija frente a las demás.

Tren a la fama

Así que surgieron infinidad de voces críticas que tildaban a la cantante de niña mimada por sus privilegios y ella también sufrió lo suyo: "Durante un par de años, a los 19, tuve una depresión".

A eso hay que añadir que, más o menos por la misma época, lo dejó con Lyndall Locke, su novio desde los 12 años. Él la ha descrito como una "maniática del control" que ya desde entonces sabía muy bien lo que quería. "Había empezado a cantar a los cinco años y su tren iba directo y rapidísimo a la fama: o estabas con ella o te quedabas fuera. Algunas personas se cayeron del tren y otras saltaron", añadía.

Cuenta también que, a los 16, el coche de unos amigos se salió de la carretera. Ellos viajaban detrás y Locke se bajó corriendo a socorrerles. Por suerte, no pasó nada, pero Beyoncé desapareció inmediatamente para que eso no dañara su imagen, aunque aún no era conocida, y dejó a su chico solo con el marrón. La fama, según él, le ha costado muchas relaciones a la diva.

Conflicto con su padre

Y, por supuesto, también su padre acabó cayéndose del tren. Este antiguo vendedor de equipamiento médico dejó un buen día su trabajo para lanzar a su hija al estrellato y logró llevarla a lo más alto. Pero fue siempre muy cuestionado y cometió unos cuantos errores. Como su relación con Alexsandra Wright, con la que tuvo un hijo. En cuanto se enteró Tina, la madre de Beyoncé, se divorció de él. Un año después, la cantante despedía a su padre con auditoría de por medio y acusaciones muy feas: ¿se había quedado dinero de ella?

A partir de ahí, y mientras la carrera de su hija seguía como un tiro, él ha protagonizado más polémicas y no termina de aceptar la nueva situación. Incluso ha habido conatos de venganza, como cuando insinuó que ella miente sobre su edad. Aunque hay también quien dice que se quita nueve…

