2 oct 2018

A veces solo hace falta una pregunta para dar rienda suelta a las emociones. Es lo que le ha pasado a Nagore Robles en 'Ven a cenar conmigo gourmet edition', programa en el que varios famosos comparten casa y cena.

Esta vez fue Nagore a quien le tocó ejercer de anfitriona y presentar su casa al resto de sus compañeros. Fue Ivonne Reyes quien se atrevió a preguntarle a la colaboradora una de las preguntas, que al parecer por su asombro, nunca antes se lo había hecho, o al menos no en televisión: "¿Siempre fuiste lesbiana?", preguntaba.

En ese momento, Nagore dio rienda suelta a sus emociones y sin reparo alguno contó lo que realmente sentía: "Me sentía rara, no me encontraba a gusto, no terminaba de enamorarme ni terminaba de disfrutar... Estaba como desilusionada".

Después de un tiempo, la colaboradora decidió contar su historia de amor con Sandra Barneda, en la que aseguró no haber sido muy fácil: " Yo conocí a Sandra trabajando ella de presentadora y yo de colaboradora. Yo la miraba y un día la vi nerviosa y me acerqué a ella y le dije que lo había hecho súper bien. Y entonces ella me sonrió y yo a ella también", explicaba.

"Nos veíamos cada domingo, pero había muchos prejuicios por parte de las dos, había miedo por el qué dirán, qué pasará... Trabajando juntas es complicado pero cuando sientes tanto y te quieres tanto, al final las cosas salen pero no es fácil", concluía.

