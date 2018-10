3 oct 2018

Sus seguidores están de enhorabuena. Tras varios meses sin colgar nada en su canal de 'Youtube', El Rubius, uno de los influencers con más seguidores en España en la plataforma digital de vídeos, ha regresado.

Abandonó hace cuatro meses, asegurando que necesitaba un descanso: "Soy una montaña rusa de emociones y tengo rachas buenas y rachas malas, como todos los seres humanos. Siento más y más presión, cada vez me pongo más nervioso, cada vez me cuesta más y me dan bajones. He tenido que acabar algunos directos superpronto porque notaba que me desmayaba. Y es por la ansiedad y los nervios por intentar dar la mejor versión de mí", explicaba.

Su regreso lo ha anunciado a través de Twitter, justo unos días antes de que se estrene en Movistar+, 'Virtual Hero', una serie basada en sus libros. Una buena noticia que alegrará a más de 30 millones de personas. "Os he echado de menos, cabrones", escribía en su cuenta de Twitter.

Hola guapos. Hoy tengo 3 noticias para vosotros, y una de ellas es falsa. Cual será?



1 - Este mes vuelvo a YT



2 - Mi video de vuelta será un gameplay de Roblox



3 - Hoy anuncio fecha de estreno de Virtual Hero



Os he echado de menos, cabrones <3 — elrubius (@Rubiu5) 10 de septiembre de 2018

