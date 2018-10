3 oct 2018

A pesar de estar en fiestas, el Ayuntamiento de Órgiva, Granada, ha tenido un percance con dos artistas invitados a cantar en una de las noches más especiales para la localidad. Los protagonistas son Andy y Lucas, que en medio del concierto utilizaron objetivos poco agradables hacia María del Carmen Arenas, concejala de las Fiestas.

"Un pueblo, una localidad como esta no merecer tener la concejala tan sinvergüenza que tenéis, así de claro os lo digo. Nosotros no hemos hecho nada, va ciega perdida, vosotros no merecéis la mamarracha que tenéis", afirmaba Lucas.

La alcaldesa, María Ángeles Blanco, ha relatado a 'Europa Press' que el conflicto se produjo a raíz de que los artistas cerraran los dos servicios públicos disponibles junto a los camerinos, donde se celebraba el concierto. "Nosotros somos un pueblo pequeño, no tenemos muchas infraestructuras y se les dijo que eran públicos y que tenían que estar abiertos, siempre se ha hecho así", afirmaba.

Es por eso que, están estudiando emprender acciones legales ya que "no se puede desacreditar de esa manera a una persona y toda la gestión de un equipo de gobierno", concluía.

