4 oct 2018

El Maestro Joao no deja de sorprendernos. Desde que salió de la isla de 'Supervivientes' muchas son las parejas que se le han agenciado. Su relación con "el niño" fue muy sonada pero ahora, parece que el Maestro Joao tiene una nueva relación.

Ya lo afirmó hace unos días, cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba sobre su vida íntima. Desde que trabaja como colaborador en 'GH VIP', el vidente no se corta un pelo. Al parecer, el exsuperviviente tiene una relación con Pol, exconcursante de Gran Hermnao'. "Con Pol ha pasado algo. Me vio en una foto con El Niño. Se ha puesto neurohistérico. Prefiero a los dos. Si no tienes por qué decidir por qué te vas a poner en esa tesitura. No he roto definitivamente con Pol", explicaba a Jorge Javier.Pero no es todo.

Mientras hacía estas declaraciones, el público se fiajab en la cara del Maestro Joao ¿Qué le pasaba? "El Maestro Joao se ha operado la cara. Ha sufrido una intervención quirúrgica para estar más bello de lo que ya estaba. Ahora está hinchado pero la semana que viene tendrá más pómulos que Nati Abascal", afirmaba Jorge Javier.

Más noticias de Maestro Joao

- 'GH VIP': el maestro Joao desmiente haber tenido una relación con Tony Spina

- El Maestro Joao confirma su relación con Pol Badía

- El Maestro Joao: "Me quedé enamorado de un cadáver"