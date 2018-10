4 oct 2018

"Estoy contento por Sabela". Con esa deportividad se tomaba Alfonso su salida de la Academia de 'Operación Triunfo'. Se convertía en el primer expulsado en la noche en la que, la que la concursante de la pasada edición eliminada a la primera de cambio, Mimi -hoy Lola Índigo-, puso patas arribas el 'talent show'.

El jurado fue muy duro con él y, quizás, esa fue la puntilla para que el público optara por salvar a Sabela. "La actuación de hoy a mí me ha aburrido. Ha habido imprecisiones y falta de seguridad. En ningún momento, este jurado ha podido disfrutar de vuestra actuación", era la valoración de Joe Pérez-Orive.

A veces lo correcto no es suficiente"

Tampoco Manuel Martos le era más beneficioso con su reflexión: "Tanto hoy como en la Gala 0 has tenido canciones que, 'a priori', te van muy bien. Lo has hecho de manera solvente y correcta, pero cuando tienes temas que están muy a favor tuyo se exige mucho más. A veces lo correcto no es suficiente".

La encargada de suavizarlo era la directora de la Academia, Noemi Galera: "Os hemos visto muy bien a los dos aunque la emoción hace que haya algún fallito. Pero estamos muy orgullosos de los dos".

El 'All of me', de John Legend, no le sirvió a Alfonso para hacer frente a las 'Benditas feridas' de Sabela y entra en la historia de los primeros eliminados de 'OT', lo cual, no quiere decir que no pueda hacerse un hueco en el mundo de la música.

