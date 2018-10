4 oct 2018

"Mimi no es bailarina, pero se lo cree". Estas palabras de Julia Gómez Cora, invitada al jurado de 'OT 2018' en la segunda gala, han levantado muchas ampollas y se convirtieron en la gran polémica de una noche en la que Alfonso fue el primer expulsado de la Academia.

Las redes sociales no tardaban en cargar contra Julia. Los usuarios de la red no se creían lo que acababan de escuchar y se ponían del lado de Lola Índigo, aquella muchacha que entro en la edición anterior del 'talent' como Mimi, y que se ha reconvertido con un nuevo nombre artístico.

Pero no solo el público en general se encendía con esta sentencia. La propias destinataria de las palabras tampoco se quedaba callada. Bueno, en un primer momento, sobre el escenario, sí. Supo guardar las formas y reservarse su opinión para expresarla en Twitter poco después.

Contundente, escribía en su perfil: "Señora, si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer". Razón no le falta, porque fue la encargada de dar luz a una gala que no pasará a la historia de 'Operación Triunfo' por lo que ofrecieron los concursantes...

señora si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer — Lola Indigo (@lolaindigomusic) 3 de octubre de 2018

Un zasca de campeonato para alguien que ya despertó alguna que otra polémica en la edición anterior. Por ejemplo, con aquella valoración a Ana Guerra en la que le advertía que, vocalmente, estaba muy lejos de los demás. ¿Qué pensará ahora? ¿Y Ana Guerra, que se ha covertido en uno de los estandartes de aquel glorioso 'OT 2017' un año después?

