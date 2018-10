4 oct 2018

El robo que sufrió en París ue uno de los momentos más traumáticos en la vida de Kim Kardashian. Así lo relató ella en su reality, 'Keeping up with the Kardashians'. El 3 de octubre de 2016 a la mujer de Kanye West le robaron joyas y pertenencias personales por valor de 9 millones de euros a punta de pistola mientras se encontraba en su apartamento de París. Aquel robo cambió su vida y también la de su equipo de seguridad, que se afanó en averiguar cómo había podido suceder, pero que acabó inexorablemente despedido.

Ahora, justo dos años después de aquel 3 de octubre, hay noticias sobre el incidente y no precisamente buenas para el exguardaespaldas de Kardashian. La aseguradora de la estrella de 'realities', ha demandado a la empresa encargada de su seguridad por considerar que Pascal Duvier, quien se encargaba de la seguridad personal de la celebrity, cometió una negligencia esa noche.

Y es que Duvier acompañó a Kardashian hasta el apartamento en el que se alojaba en el barrio de la Madeleine y vover a salir para acudir a una discoteca de la ciudad junto a las hermanas pequeñas de Kim, Kendall y Kylie Jenner, por lo que dejó a Kardashian sin protección.

Además la aseguradora afirma que cometió otros errores como no vigilar que el interfono no funcionaba y que faltaba una cerradura en la puerta principal. Por ello le reclaman 6 millones de dólares, una cantidad bastante aproximada a los 6,1 millones que la aseguradora pagó tras el robo que traumatizó a Kardashian.

Tras el incidente, la 'celebrity' despidió a todo su equipo de seguridad, con Duvier a la cabeza y ha tardado dos años en volver a pisar París. De hecho no fue capaz de regresar hasta este verano, cuando asistió al desfile de Louis Vuitton.

