27 nov 2018

A estas alturas de la película, todo aquel que conozca a Kim Kardashian conoce la historia de ese vídeo porno -algunos dicen que filtrado por su madre, Kris Jenner- que la lanzó a la fama. Lo que pocos conocen -al menos hasta ahora- es que había consumido drogas antes de grabarlo.

Sí, porque aunque parezca que ya no tiene nada más que revelarnos, Kim ha relatado la etapa más rebelde de su vida en el último capítulo de 'Keep up with the Kardashian'. Una época en la que tomó éxtasis hasta en dos ocasiones.

La primera esa de la que acabamos de hablar, antes de la grabación casera junto a Ray J. La segunda, cuando se casó con el productor Damon Thomas y que podría haber valido para la invalidación inmediata del matrimonio.

Todo el mundo lo sabe, la mandíbula no paraba de temblarme"

"Me casé hasta arriba de éxtasis. Esa fue la primera vez. Lo tomé solo una vez más e hice un vídeo sexual. Es como si cualquier cosa terrible que pudiera suceder me ocurriera cuando lo tomo", fueron las palabras que pronunció en el 'show' televisivo. "Todo el mundo lo sabe, la mandíbula no paraba de temblarme durante toda la grabación", añadía.

Kim, que siempre ha hablado de que apenas consume alcohol, quiso abrirse ante la audiencia y dejar al descubierto esos años de rebeldía que tenía oculto.

