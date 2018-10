5 oct 2018

Ayer, las redes sociales se encendían con un comentario que Juanma Castaño realizaba en la cadena COPE que apelaba a que los futbolistas no debían levantarse por la noche a atender a sus hijos, porque viven del descanso.

Unas horas más tarde de que se realizara ese comentario que el que recibió un aluvión de críticas, Pilar Rubio tenía un evento en Madrid en el que, obviamente, fue preguntada. Y la presentadora fue más que clara en su respuesta.

Creo que no viene al caso el término 'mujer de'"

"Ante todo, soy yo con mi identidad y con mi trabajo. Somos una pareja bastante equilibrada. Creo que no viene al caso el término 'mujer de'", comenzaba antes de ser aún más dura con el periodista deportivo: "Me acaban de comentar las declaraciones de ese personaje y no tengo mucho que opinar. De hecho, no me voy a pronunciar".

Rubio aseguró que lo que habría que hacer es preguntarle a él si se levanta por las noches en su casa cuando los niños lloran. Y dejaba claro que no se sentía aludida con sus palabras, por lo que no se iba a molestar en entrar en polémica alguna.

