5 oct 2018

El público presente se quedó mudo. Conmovido. Sobre el escenario, Tilda Swinton. Esta acudía para recibir el Gran Premio Honorífico al Festival de Cine de Sitges. Se lo entregaba el director Juan Antonio Bayona.

Con la estatuilla cogida con las dos manos, Tilda se dirigía a los presentes: "Quiero dar las gracias porque eso significa mucho, y os explicaré por qué". Pronunciaba esas palabras llorando, mezcla de la emoción por la enorme ovación que acababa de recibir y por la pérdida experimentada hacía unas horas.

"Estamos aquí esencialmente para celebrar la fantasía. Pero quiero contaros la verdad: hoy es un día muy importante para mí porque mi padre ha muerto esta mañana", comenzaba con el discurso que hacía estremecerse a los invitados.

"He estado con él durante toda la semana. Ha estado dormido, pero soñaba. He estado sentada ahí pensando en qué estaría fantaseando… Sabía que tenía esta preciosa invitación vuestra para venir aquí esta noche", continuaba.

"Yo me preguntaba, ¿debería ir? Él se ha marchado esta mañana. He vuelto a preguntarme si debía venir a Sitges a aceptar este premio, y he pensado que sí, porque es por la fantasía", terminaba con la reflexión, haciendo que el auditorio volviese a rendirse en un aplauso.

