5 oct 2018

EStá ilusionada y eso se le nota en la voz. Cósima Ramírez acaba de embarcarse en un nuevo proyecto junto a la firma de su madre, Ágatha Ruiz de la Prada. La joven sorprendió en la feria Bisutex, celebrada en IFEMA de Madrid, con la presentación de una colección cápsula de bisutería. "Quería encontrar algo muy Ágatha pero que a la vez fuese muy moderno y muy simple, que pudiese extraer una esencia muy agathista, pero inspirada en mis gustos cósmicos", confesó la hija de la diseñadora.

La decisión de crear esta línea surgió tras haber realizado una colección de gafas: "Ya había hecho una colección cápsula para nuestras gafas y funcionó bastante bien, les dio envidia a los de la bisutería y me dijeron que me querían reclutar, que les hiciera algo especial. Lo malo es que es tan genial, tan simple y tan universal que no sé cómo va a ser la segunda, porque va a ser difícil de superar", afirmó entre risas. Habla de segunda colección porque Cósima está convencida del éxito de la primera, lo que dará continuidad a su nuevo proyecto. "Tengo casi seguro que va a tener bastante éxito porque es muy Ágatha, pero a la vez se lo puede poner cualquier persona que no se atreva a ponerse cosas tan locas y van a estar muy bien de precio. Es una buena combinación", declaró.

Creo que aporto un toque de picardía a la marca"

La inspiración para esta colección de piezas sencillas y coloridas la ha encontrado en algo que le fascina desde que era pequeña: "Me he inspirado en los puntos, puntos irregulares. Es algo muy simple, psicodélico y universal".

Y es que, Cósima Ramírez está convencida de seguir los pasos de su madre dentro de la marca. Por el momento ha puesto su sello a estas joyas y cada vez se va metiendo más en el diseño de la colección de mujer. Su aportación a la firma Ágatha Ruiz de la Prada se nota, mucho: "Diría con bastante poca humildad que le aporto un toque de picardía, que ya tiene, pero siempre viene bien ir renovando, y mucha ilusión, trabajo duro y todo lo que pueda".

