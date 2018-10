6 oct 2018

Está a punto de terminar su gira 'Prometo' por todo lo alto. Pablo Alborán es uno de los cantantes de referencia en España y, ahora, se ha convertido en imagen de Samsung, la marca de móviles que está despuntando a nivel internacional. Para el artista es importante: "saber encontrar esos momentos e instantes del día a día que hacen que tu vida sea especial. A medida que me hago mayor, me doy cuenta de muchas y más cosas".

Quizás una de esas es que, con su esfuerzo, ha conseguido llenar, a excepción de muy pocas entradas aún disponibles, el Palacio de Deportes de Madrid, donde tiene pendiente dar un concierto el próximo 8 de diciembre. Aunque para él el número de personas no es lo más importante, asegura estar muy feliz con todo lo que está viviendo: "Lo importante no es el número, sino la manera y la intención con la que se aplaude. Te puede aplaudir una sola persona y valerte más que 35.000".

Estuve colapsado. Había cosas que me estaba perdiendo"

Sin embargo, hubo una etapa de su carrera donde no todo iba bien. Alborán se vio obligado a parar dos años su carrera musical. "He parado en mi mejor momento profesional y, ahora, estoy tres veces mucho mejor. Mi familia y amigos me ayudaron mucho. Estuve un mes colapsado, porque había cosas que me estaba perdiendo", se sinceraba el artista.

Sueño por cumplir

Pero eso ya es pasado. En estos momentos, su mirada está puesta en los Premios Grammy Latinos, donde opta a tres gramófonos dorados. ¿Conseguirá alzarse con alguno? Lo sabremos el próximo 15 de noviembre, fecha en la que tendrá lugar la ceremonia de entrega en Las Vegas. El deseo de tener una de esas estatuillas, en una noche en la que se pondrá sus mejores galas, se hace patente en sus palabras, ya que afirma sería "un gran sueño cumplido".

Eso sí, el malagueño no tiene preparada ninguna canción una vez termine su gira, porque, confiesa, trabaja a dos años vista: "Es una suerte poder trabajar para dentro de dos años. Tener canciones y proyectos preparados me da mucha tranquilidad".

Y, a pesar de ello, se podría decir que Alborán tiene planes de futuro. El pasado ya lo construyó y, en el presente, es, sin duda, uno de los chicos de moda de la música nacional —e internacional, no olvidemos que ha sido capaz de traspasar fronteras—.

