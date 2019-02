13 feb 2019

Ya son muchos años los que Pablo Motos está al mando de 'El Hormiguero'. Es uno de los programas estrella en España y como tal, cada noche acude un 'celebritie' para promocionar algún proyecto o simplemente darse a conocer un poco más.

Uno de los últimos artistas en acudir fue David Bustamante: presentó 'Héroes', el primer 'single' de su nuevo disco, 'Héroes en tiempos de guerra'. Su actuación en directo no fue la más esperada para el público, que vio a un Bustamante nervioso y desafinando en algunas de las partes de la canción.

Un seguidor del programa criticaba esta actuación, asegurando que la música y la voz estaba pregrabada. Sin embargo, este tuittero usó como ejemplo a Pablo Alborán algo que no gustó nada al susodicho: "Una vez más que @El_Hormiguero pregraba la voz y música de la actuación #BustamanteEH como ya pasó con @pabloalboran (yo estuve y doy Fe)".

Pablo Alborán no tuvo más remedio que responder y su contestación se convirtió rápidamente en viral: "Hola Álvaro, no creo que sea correcto que afirmes con tanta fe lo que escribes. En mi caso fue puro directo. Como en cada una de las veces que he ido al programa. Lo que si te afirmo es que @El_Hormiguero tiene un equipo humano y de sonido realmente bueno. Te prometo que así fue", concluía.

