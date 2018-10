8 oct 2018

Malas noticias para Georgina Rodríguez. La novia de Cristiano Ronaldo ha felicitado a Erika Choperena y a Griezmann por Instagram tras anunciar que se iban a convertir en padres de un niño. Hasta ahí todo sería normal de no ser porque el comentario fue algo inapropiado.

"Un hombrecito para controlar los futuros amores de la Preciosa Mía y poner orden!!! Me alegro mucho", fue lo que escribió la modelo, provocando un aluvión de críticas. Muchos son los que han visto en este comentario una actitud machista.

Erika Choperena, amiga de Georgina, algo que se desconocía, ha salido en defensa de la modelo: "Esto no es machismo, no vamos a ponernos histéricos! Yo siendo chica y la pequeña de la familia siempre he controlado 'cómo, cuándo y con quién' salía mi hermano, y viceversa. No es nada malo, es amor de hermanos"

