24 oct 2018

Siempre es criticada. Georgina Rodríguez es muy activa en sus redes sociales pero siempre que cuelga alguna cosa, le llueven las críticas. Esto es lo que ha pasado con su última publicación, donde se ve a una Georgina haciendo ejercicios mientras disfruta del tiempo con sus hijos.

Uno de ellos, más concretamente Mateo, es el protagonista de este vídeo. Mientras que la novia de Cristiano Ronaldo hace sus ejercicios rutinarios, se queja y llora durante toda la secuencia del vídeo. Esto no se lo han tomado muy bien sus 'followers' que la han tachado de "mala madre".

"Madre mía q mala madre prefiere hacer ejercicio que cuidar de ese bebé. No sirves como madre, sigue haciendo ejercicio...", "Miras más el espejo que tienes delante que a tu propio hijo", escribían algunos de sus seguidores. Lo cierto es que no es un buen momento para Cristiano y Georgina. No obstante, ambos disfrutan de su nueva vida en Milán acompañados de sus hijos.

