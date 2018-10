8 oct 2018

Glenn Close es la actriz más nominada al Oscar que nunca lo ha conseguido. Y el año de 'Las amistades peligrosas' fue un escándalo dárselo a Jodie Foster por 'Acusados' y no a ella. Quizá la historia cambie con 'La buena esposa', que fundamentalmente es Glenn Close. El lucimiento de Glenn Close. Los primeros planos de Glenn Close.

Hay un gran cliché en la película dirigida por Björn Runge y basada en la novela de Meg Wolitzer. Lo de la mujer que a la vejez quiere reclamar su propia voz. Lo de reivindicar a la mujer abnegada que vive por su marido -en este caso, un Jonathan Pryce a punto de recibir el Nobel de Literatura- y olvida su propia carrera. Una novelista a la que admiraba le aconsejó, en los años 60, que se guardara su talento -a la joven Close la interpreta su propia hija-. El matrimonio comparte el triunfo de él y un secreto. Quizá previsible. Da igual, la película es Glenn Close.

Padres a vista de pájara literaria

Portada del libro 'Ellos'. pinit

Francine du Plessix Gray (Polonia, 1930) tiene una vida de película. Y de libro. 'Ellos', que Periférica y Errata Naturae editan, son unas apasionantes memorias noveladas sobre ella y sus padres -ellos-. Es escritora gracias a Cleve Gray, pintor con el que se casó y la animó a mandar su primera historia a su amigo William Maxwell a 'The New Yorker'. También es la biógrafa de Simone Weil y el marqués de Sade.

Pero su propia biografía es suficiente. Su madre, luego diseñadora de sombreros y antes musa de Maiakovski, se casó con un vizconde francés, el padre de Francine, que murió en la Segunda Guerra Mundial. El padrastro, Alexander Liberman, era el legendario editor de Condé Nast. A Nueva York llegaron los tres sin un duro. A la niña la mandaron con su abuelo, mientras ellos se dedicaban a ascender socialmente. Estudió en Bryn Mawr y en Barnard College, sobreviviendo a sus frívolos padres con la complicidad de su marido: "Nos refugiábamos en el otro, Cleve de su familia y yo de la mía".

Romanov repartidos por el mundo

Escena de la serie 'The Romanoffs'. pinit

El 24 de octubre, Netflix estrenará en España 'Bodyguard'. Con la excepcional serie de la BBC las expectativas ya son realidades porque ha triunfado en Gran Bretaña. Antes, el viernes 12 de octubre, en Amazon Prime Video debuta 'The Romanoffs', la nueva ficción de Matthew Weiner, guionista de 'Los Soprano' y creador de 'Mad Men'. Claro que también Alan Ball es el creador de 'A dos metros bajo tierra' y 'Here and Now' dejaba bastante que desear. Weiner es aquí productor, director y guionista.

El reparto de 'The Romanoffs' incluye a Christina Hendricks, Aaron Eckhartt, Isabelle Huppert, Diane Lane, Amanda Peet, John Slattery… Son ocho historias distintas, en escenarios diferentes, con gente que dice descender de la familia imperial, de los Romanov -hablemos español aunque sea de rusos-. La cosa viene con muchas pretensiones, pero habrá que esperar a ver lo que ha hecho el maestro.

Todo el mundo es malo

Portada del libro 'Moscas' pinit

Un periodista aparece muerto y desfigurado a golpes. La historia todavía va a mejor. El también periodista Agustín Pery (Cádiz, 1971) ha visto mucha corrupción por su trabajo, pero 'Moscas' (Pepitas de calabaza) no es una novela basada en hechos reales. Aunque pudiera serlo. A pesar de que algunos personajes se parezcan demasiado a otros de verdad.

Ahí está de fondo y de forma la situación política y judicial española. Y no es que la periodística sea más presentable. El asesinato del plumilla de investigación en Mallorca y las reacciones al hecho vertebran este 'thriller' que, con un Policía Nacional de protagonista, se asoma con toques violentos a la corrupción en España. La primera novela de Pery es corta, pero cabe mucha gentuza. Y con su planteamiento inicial, quiebra eso de que Mallorca es Sicilia pero sin muertos.

Más recomendaciones culturales de Rosa Belmonte...

- 'Capítulo 0', la nueva serie de los chanantes en Movistar+

- Joan Collins y el apocalipsis, protagonistas de 'American Horror Story'

- Chéjov queda bien en la pantalla grande

¿Sabías que Glenn Close es Piscis? Consulta su horóscopo