8 oct 2018

La declaración generó revuelo, así que, Rosa Benito tuvo que especificar que estaba hablando de amistad. Nos referimos a sus palabras en el plató de 'Viva la vida' en las que aseguraba que, algún día, volvería a estar al lado de Amador Mohedano.

Hemos tenido una vida en común también muy bonita"

"Yo que creo que algún día, digo por mi parte, todo se arreglará. Y yo creo que algún día Amador y yo volveremos a estar juntos, porque tenemos unos hijos y unos nietos que se lo merecen. Y hemos tenido una vida en común también muy bonita", eran las palabras de Rosa.

Lo hacía después de hablar de esa boda de José Ortega Cano y Ana María Aldón a la que ella asistió, pero su exmarido no. "Es verdad que si él va yo no voy y voy yo él no va", explicaba la evidencia a la que venimos asistiendo desde hace años.

¿Recogerá Amador ese guante que le lanza la madre de sus hijos de tender un puente?

