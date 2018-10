9 oct 2018

Hay mucho misterio que rodea a Omar Montes, exnovio de Chabelita Pantoja y ahora hombre que comparte cama con Techi en 'GH VIP'. Su vida es una incógnita sin resolver. Pero su abuela, que poco a poco se está considerando la abuela de España, acudió a 'Sálvame' para defenderle y contó un poco más sobre su vida.

Mª Ángeles ha relatado entre lágrimas lo mucho que se ha esforzado para sacar a su familia adelante, cuidando siempre de su madre, de su hijos y de sus nietos. De hecho, hoy en día sigue cuidando de su madre, que tiene 100 años: "Llevo trabajando desde que tenía 12 años".

Sobre su nieto Omar Montes, Mª Ángeles afirmó que cree que no ha superado el fallecimiento de su prima en un accidente de tráfico. También se pronunció sobre Chabelita Pantoja, a la que considera una persona "excepcional". "Espero que Omar aprenda de sus errores. A mi que me digan qué persona es perfecta que no cometa un error. No existe esa persona perfecta", afirmó.

