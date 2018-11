26 nov 2018

Muy enfadado. Así es como Omar Montes ha informado a través de sus redes sociales del robo que ha sufrido en su casa, en el barrio madrileño de Pan Bendito, y ha asegurado que las cosas no van a quedar así y que procurará encontrar al responsable para cobrarse la venganza.

Al parecer, fue su abuela la que se encontró con el panorama. "Mi abuela está con una crisis de ansiedad y como le pase algo todo va sumando. Quien haya sido va a tener que responder y yo no soy la policía...", eran las primeras palabras del novio de Chabelita Pantoja.

"Se han llevado todo el dinero que llevaba ahorrando durante 3 años .más de 50 mil cosas de mi ropa, cadenas de oro y la play de mi hijo, nos han dejado sin nada", continuaba antes de añadir: "Me duele más la cara que va a poner mi hijo cuando le diga que le han robado la play, que todo lo que se hayan llevado mío".

Te has equivocado de casa y te lo voy a demostrar"

Además, pedía colaboración a sus seguidores por si alguien sabía algo, dejando claro que no iba a delatar a quien le diera una pista para llegar hasta el responsable del hurto. "Y que sepa el que esté leyendo esto que por mi hijo mato, y voy a llegar al final y van a pasar cosas fuertes. Te has equivocado de casa y te lo voy a demostrar", concluía.

Desde el programa 'Viva la vida' ponían en entredicho que el robo fuese real. Era Kike Calleja quien decía haber hablado con un amigo que le había desmentido el incidente. Minutos después, Angelines, abuela de Omar, llamaba para sostener que la versión de su nieto era cierta.

"He ido esta mañana donde Omar porque él no estaba y me gusta ir por controlar la casa y ver si necesita algo. Me he encontrado que estaba todo el suelo revuelto... He llamado a un cerrajero para que nos abriera la puerta y he llamado al 091", explicaba. Y añadía: "Todos los cajones que los han tirado, la ropa, la caja con el dinero también tirada, se habían llevado la maquinita del niño...".

