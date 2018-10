9 oct 2018

Las redes están ardiendo. Gonzaló Miró ha metido la pata hasta el fondo en 'La prórroga de El Golazo', programa presentado por Nuria Juanco, que se televisa en Gol. Todo ocurrió cuando la presentadora preguntó a sus colaboradores qué debía hacer el guardameta Loris Karius, jugador del Besiktas (Turquía), al tener tantos errores en un solo partido.

En ese instante, a Gonzaló Miró no se le ocurrió una manera más ridícula que contestar de forma machista a Nuria: "Lo que necesita el portero Karius es unas horitas contigo para que se le quite la tontería", contestó. La periodista, con educación, evitó el conflicto contestándole de esta manera: "Iba a contestarte una cosa pero mejor me callo. ¿Tú qué harías, qué debería hacer Karius?", contestó.

Denigrante. El enchufado de Gonzalo Miró como comentarista deportivo a la presentadora: "Lo que necesita el portero Karius es unas horitas contigo para que se le quite la tontería"pic.twitter.com/tTkx1H0OgV — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 8 de octubre de 2018

Lejos de suavizar las cosas, Gonzalo Miró volvió a contestarle de forma inadecuada: "Pasar unas horas contigo, ¿qué va a hacer el hombre?". En seguida las redes sociales convirtieron al periodista en viral, tachándole de machista y de poco profesional: "A este tipo #GonzaloMiró lo seguís invitando, sin ser exfutbolista, sin ser periodista deportivo, sin ser personaje d fútbol relevante, eso si, "MACHISTA" y ahora está muy de moda esta doctrina", escribían en Twitter algunos de los telespectadores.

¿Pedirá disculpas Gonzalo Miró?

