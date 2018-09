29 sep 2018

Hace unos días, las palabras de Amaia Montero se convertían en protagonistas de todos los titulares tras protagonizar un enfrentamiento con Malú. Al parecer, le sentó mal que la 'coach' de 'La Voz' hablase durante una entrevista sobre su físico.

Muchos han apuntado a una posible enemistad anterior entre ellas debida al ex que comparten: Gonzalo Miró. ¿Puede haber sido la causa? Él se ha pronunciado sobre esta guerra pública. "Ya me he enterado de que en estas últimas 48 horas han pasado cosas. Obviamente, conozco a las dos a la perfección y me parecería un error por mi parte mostrar mi opinión, sería llevar gasolina a la hoguera", ha afirmado, manteniéndose muy discreto.

En sus palabras, Gonzalo Miró ha evitado posicionarse en todo momento: "Ya he tenido demasiado que ver en esta historia. Tengo mi opinión pero si la doy voy a incendiar todo un poco más. He hablado con ellas y lo que he tenido que transmitir lo he hecho, pero sin meterme en medio".

