10 oct 2018

En el acto de Ausonia y la AECC, para la prevención e investigación del cáncer de mama, Ana Guerra ha sido la imagen junto a Marta Sánchez y Ana Fernández. Ha sido precisamente allí donde la cantante ha soltado una bomba que a muchos no les gustará oir.

Su relación con el actor Miguel Ángel Silvestre está en el centro de atención. Aunque ninguno de ellos ha afirmado y desmentido nada, varias fotos en actitudes cariñosas podrían confirmar que ambos tienen algo especial.

No obstante, parece que a Ana Guerra no le gusta nada que le pregunten sobre ello y quizás su respuesta no ha sido la más adecuada. "Los fans que quieran saber de mi vida privada que no sean fans. Los fans míos que sigan mi música", contestaba. Una respuesta que estamos seguros de que sus seguidores no esperaban.

Parece que a Ana Guerra le ha gustado tanto el estribillo de 'Ni la hora', canción que canta junto a Juan Magan, que se lo ha creído demasiado. ¿Sus fans dejarán de seguirle?

