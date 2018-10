30 oct 2018

Parece que últimamente las críticas caen siempre encima de Ana Guerra. La triunfita acudió hace unos días a un evento protagonizado por Dulceida, la 'influencer' de moda. Sin embargo, por muchas fotos que suba, siempre recibe críticas.

Esta vez, las tres fotos publicadas han sido objeto de comentarios críticos hacia el color que la cantante usa para editar sus fotos. "Ana por dios los filtros", "Mira que te quiero mucho y eres guapísima, pero; Ana el filtro, que no vuelva el 'valensia' por favor por favor", escribían algunos de sus seguidores.

Al parecer, Ana Guerra está acostumbrada a editar sus fotos con el mismo filtro de Instagram, algo que no gusta nada a sus seguidores. Por el momento, la cantante no se ha pronunciado al respecto y parece que seguirá subiendo sus fotos como le venga en gana.

La canaria no deja de acudir a eventos, sean solidarios o no pero por el momento, no ha sacado ningún otro 'single'. ¿Para cuando una nueva canción?

