10 oct 2018

Chiqui ha tenido que hacer frente a una de las pérdidas más dolorosas que se puedan imaginar, la de su sobrino. La que fuese concursante de 'GH 10' y de 'Supervivientes', ha mostrado su parte más dura de la vida en Instagram.

"Estás palabras me parten el alma pero a la vez me dan fuerzas para seguir adelante y por eso he decidido compartirlo con vosotros. Hoy hace un mes que tenemos un ángel que nos cuida desde el cielo. Cada vez que lo miro te recuerdo lo triste de todo y lo fuerte que eras. Esta asquerosa enfermedad que ni quiero nombrar, en 8 meses de lucha, nos ha ganado la batalla, fuiste muy fuerte", ha escrito Chiqui para despedir a su sobrino, que tan solo tenía 10 años.

También ha querido mandar un mensaje de prevención y concienciación. "Espero que con esto seamos conscientes que por muy duro hay que hacerle muchos chequeos a los niños y más en caso de notar algo por muy absurdo que nos parezca. Ahora entenderéis porque he estado fuera de Redes Sociales. Está era mi lucha pero esta vez nos ha ganado", finaliza.

