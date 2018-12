26 dic 2018

Agobiada y decepcionada. Así es como se siente Chiqui, a la que conocimos gracias a la décima edición de 'Gran Hermano', mes y medio después de la llegada de Bella, su segunda hija. ¿Por qué? Pues porque parece que no pierde peso a la velocidad que a ella le gustaría.

Así lo ha confesado delante de sus seguidores de Instagram, donde se ha desahogado. Hace unos días, en la misma plataforma, aseguraba estar muy satisfecha tras haber bajado de 65 a 57 en poco más de un mes, pero, ahora, parece haberse estancado en esa cifra y lo está pasando mal, porque ningún esfuerzo da los frutos que desearía.

"¡Me he estancado aquí y ahora me cuesta mucho más bajar de peso!", es su lamento en Instagram. Por mucho que cuide la alimentación -y estas fechas no son las más propicias para hacerlo-, Chiqui ha parada la báscula en ese peso y va a tener que hacer un esfuerzo extra para lograr su objetivo. Quizás se lo marque como un propósito de nuevo año.

No está sola, porque sus seguidores no dudaban en darle todo el aliento posible, animándola a no bajar los brazos ahora que está a mitad de camino. Unas palabras que habrán conseguido reconfortarla. Muchos han apuntado que esta estabilización del peso es algo normal y la invitan a tener un poco de paciencia.

Chiqui nos presentó a su niña a principios del pasado mes de noviembre. Lo hacía tras haber pasado un embarazo de riesgo que la tuvo en reposo buena parte del mismo y en medio del que tuvo que afrontar la muerte de un sobrino, de tan solo 10 años.

