11 oct 2018

Ha salido a la luz en 'Sálvame'. Kiko Matamoros encargado de la sección 'El Club del Espectador' ha recibido una llamada en pleno directo que Mila Ximénez no esperaba. Sin duda, un episodio bastante desagradable para la colaboradora.

La seguidora explicó que Mila Ximénez le dio un manotazo al ir a saludarle: "Le intenté saludar, le di la mano pero en vez de cogerla me dio un manotazo y me la apartó. Me fui hecha polvo porque vamos, me dejó frita. Quería decir que está muy feo lo que hizo", explicaba una seguidora del programa.

Antes de que la colaboradora hablase, Jorge Javier Vázquez salió en su defensa: "Que la señora no piense que tiene nada en contra de ella. Mila no se maneja bien cuando hay mucha gente. Cuando acabó la función vino al camerino con un ataque de ansiedad", explicaba.

Por su parte, Mila Ximénez avergonzada, explicaba lo que había sucedido realmente: "Cuando Jorge bajó del escenario, me volví y vi que había una avalancha de gente y comencé a hiperventilar y a llorar. Recuerdo que alguien me dio y yo la solté, pido disculpas".

Sin embargo, Mila ha querido justificarse, pidiendo disculpas: "Es lo que ha dicho Jorge, cuando se me echa la gente encima me pongo muy nerviosa y no lo controlo, pierdo la conciencia, me agobio y me mareo", concluía.

