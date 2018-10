31 oct 2018

'GH VIP' es un lugar polémico. Los desencuentros son algo frecuentes dentro de la casa, pero también en el plató. Durante el 'Límite 48 horas', Javier Tudela y Mila Ximénez protagonizaron un fuerte enfrentamiento.

Todo comenzó por un comentario en el que el Koala afirmaba que no veía guapa a Makoke. "Yo quiero decirte que dice la clase de persona que es Koala descalificando de esa manera a mi madre", afirmó Javier Tudela. "Anda que tu madre no ha calificado y descalificado, anda que no", respondió Mila Ximénez.

"¿Por qué cada vez que habla mi madre tienes que saltar? Tienes que nacer 1.000 veces más para llegar a la suela del zapato a mi madre. Eres una envidiosa, estoy hasta las narices. En todos los programas, cada vez que sale mi madre hablas mal de ella, déjala en paz. Ten un poco de educación. No tienes ni la educación ni los valores ni la belleza de mi madre y eso te pica. Lo único que tienes es envidia. Te lo digo porque me apetece y punto, guapa", le dijo muy enfadado el hijo de Makoke.

"Salto porque me da la gana y porque me pagan para hablar. Pero por qué sois tan bordes… Vamos a ver, chaval, eso de que tengo que nacer 1.00 veces para ser como tu madre… Que no me grites", zanjó Mila Ximénez.

