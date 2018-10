11 oct 2018

Tan solo hace unos días que Luis Cepeda y Aitana Ocañaanunciaron su ruptura en redes sociales y ya existen rumores sobre terceras personas. Ya se conoce el nombre de un posible romance de la cantante. Se llama Xavier Serrano, tiene 24 años y es modelo.

Ha sido el propio Xavier quien ha querido contestar a todos estos rumores al periódico 'La Vanguardia': "No estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada. Las últimas horas han sido muy agitadas para mí, con todos los familiares llamándome", comenzaba.

Lejos de explicar qué es lo que realmente tiene con Aitana, ha preferido guardar silencio: "Prefiero no entrar en temas de mi vida privada, primero por ética profesional porque estoy centrado en mi trabajo, y, sobre todo, porque es un tema que afecta a otra persona que me importa que es Aitana. No voy a entrar en detalles", concluía.

Ambos, se conocieron en Madrid, en un concierto de la gira de 'OT'. LLamó la atención que, en el momento en el que Cepeda y Aitana anunciaron su relación, Xavier y la cantante se dejaron de seguir en redes sociales. Ahora que los triunfitos han compartido su ruptura, el modelo y la catalana se han dado otra vez 'follow'.

