12 oct 2018

Aunque Chabelita Pantoja hace varias semanas que hizo su salida de 'GH VIP', continúa siendo noticia incluso fuera de la casa de Guadalix. Sobre todo después de la última confesión que Jorge Javier Vázquez le ha arrancado a Asraf.

Todo ocurrió cuando el presentador llamaba a la sala de expulsión a Omar y a Asraf. Un momento en el que la tensión se palpaba en el ambiente y en el que Jorge Javier lanzó la pregunta más comprometida: "¿Te liaste con Isa?". Asraf muy nervioso titubeaba: "De liar de liar...pues sí".

Una confesión que dejó a Omar sin palabras y tras la que Chabelita parecía no inmutarse: "Yo me mantengo en lo que dije. No pasó nada y cuando digo que no pasó nada es que no pasó absolutamente nada. Le han preguntado muchas veces si había pasado algo, él siempre lo ha negado, nunca a titubeado y siempre ha dicho que no. Simplemente en el momento en el que Omar le dice que sí que ha pasado y le da la vuelta a la tortilla para que él lo diga. Y es más, si ha tenido algo, hubiese sido el momento perfecto de decirlo claramente y no titubear. Yo creo que ha sido un caballero. Él ha pensado que yo lo he dicho fuera y por eso lo ha dicho, para no dejarme a mí mal", aseguró Chabelita negándose una vez más a confirmarlo.

Una contestación que ha dejado aún más extrañado a Jorge Javier y tras la que ha manifestado sus sospechas sobre Omar y Asraf: "Me huele todo muy chapucero. No me cuadra la relación de complicidad entre estos dos", ha asegurado.

