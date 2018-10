17 oct 2018

¿Qué pasó realmente entre Chabelita Pantoja -por aquel entonces aún pareja de Omar Montes- y Asraf Beno debajo de aquel edredón de 'GH VIP'? Ayer se conoció la respuesta a esa pregunta que el público se hacía desde que la hija de Isabel Pantoja saliera de la casa expulsada por la audiencia.

Durante el debate, se emitió un vídeo con la conversación que Chabelita mantuvo con Techi y en la que, en ningún momento, confesaba haberse liado con el míster. O lo que es lo mismo, Chabelita no mintió y, quien sí lo hizo, fue Techi.

"Yo me mantengo en lo que dije, no pasó nada. No tengo miedo a nada", aseguró Chabelita. La respuesta de Omar, a pesar de que la reconciliación es imposible y de que hoy hace una sentencia en una revista que puede herirla, fue de lo más romántica: "Quiero creer que miente Techi. Si miente Techi, a Isa le como el corazón". Y añadía que no iba a consentir que la dejasen por infiel.

Imágenes del 'edredoning' de Chabelita Pantoja y Asraf Beno. pinit

Para terminar de zanjar el asunto, Chabelita manifestaba que, si bien sí se habían dado besos, en ningún caso fue en la boca. Admitido el tonteo y con su honor recuperado, ahora podrá estar aún más tranquila de lo que estaba.

