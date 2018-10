14 oct 2018

María Villar, concursante de 'OT 2018', ha vuelto a 'liarla' en el concurso. Esta vez la polémica surgía con la canción de Mecano que María y Miki tienen que cantar. 'Quédate en Madrid' ha silo la canción seleccionada por el concurso para esta semana, canción con la que María no se ha mostrado del todo de acuerdo. Y es que se ha negado a pronunciar la palabra 'mariconez' (que incluye una de las estrofas de mecano) por "homófoba".

Un detalle al que la concursante ha querido poner remedio cambiando 'mariconez' por 'gilipollez'. Tras lo cual los profesores Noemí Galera y Manu Guix, intentaron por todos los medios que María no cambiase la palabra, pero sin éxito. Tras esto, el 'talent show' decidió llamar a Ana Torroja para explicarle la situación, tras lo que la dirección de 'OT' asegura que la cantante dio permiso para cambiar 'mariconez' por 'estupidez'.

Algo que ha hecho estallar a Ana Torroja en Twitter, y es que según la cantante ella no ha autorizado ningún cambio en la letra de la canción, ni tampoco el autor de la misma: "YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor".

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

Varios tuits en los que Ana Torroja asegura que Mecano siempre ha defendido la diversidad y el amor homosexual y en los que recalca que no es lo mismo "insulto homófobo" que una "expresión coloquial":"NO CONFUNDAMOS insulto homófobo, con expresión coloquial. Cuando la canción dice: “siempre los cariñitos me han parecido una mariconez”, quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería", ha explicado.

3. NO CONFUNDAMOS insulto homófobo, con expresión coloquial. Cuando la canción dice: “siempre los cariñitos me han parecido una mariconez”, quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería, y en la frase siguiente dice: — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

Pero la cosa no se quedó ahí: "Si alguien no se siente cómodo cantando esta canción, no debería cantarla, que escoja otra. Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre. Pido respeto en redes. Pido libertad y no censura. Y ¡viva la diversidad!", ha sentenciado la vocalista.

5. Pido respeto en redes. Pido libertad y no censura. Y viva la diversidad!

Gracias @OT_Oficial — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

Después de esto, ¿Cuál será la decisión final de 'OT'? Lo veremos en los próximos días.

Más noticias de Ana Torroja...

- Ana Torroja no estará en la Gala 2 de 'OT 18'

- Ana Torroja, nuevo jurado de 'OT 2018'

- La afonía que acabó con Mecano

¿Sabías que Ana Torroja es Capricornio? Consulta su horóscopo