14 oct 2018 Carlos gonzález

Compartir en google plus

"Todavía no tienen el anillo, pero han estado hablando del futuro. Todo el mundo estaría encantado si se comprometen. Katy es maravillosa". Eso ha contado una fuente cercana a Orlando Bloom a la revista 'People'. Así que, si tienen el placer de conocerles, vayan pensando en un modelito para la boda. Hay, además, otras pistas que indican que, esta vez, las cosas se están poniendo serias. Como su primera aparición pública tras la reconciliación en Montecarlo, hace dos semanas. Estaban radiantes. O su visita en abril al Papa.

"Parece que han necesitado romper y volver a estar juntos para llegar a este punto", ha explicado la citada fuente. Y es que, la suya ha sido una relación llena de idas, venidas y ambigüedades. Todo empezó en enero de 2016, en una fiesta posterior a los Globos de Oro, donde coincidieron. Aunque en mayo el portal TMZ publicó unas fotos de Orlando con Selena Gomez que hicieron saltar todas las alarmas. Los dos estaban en un club de Las Vegas, muy juntos y abrazados. No llegaba a distinguirse si había beso o no. Pero a Perry no debió hacerle ninguna gracia...

Recordemos, además, que la historia venía de atrás y él tuvo una pelea a puñetazo limpio con Justin Bieber en 2014, en un club de Ibiza. ¿Fue por culpa de la relación que dicen que tuvo el cantante con Miranda Kerr, ex de Orlando? ¿O por la que tuvo el actor con Serena, ex de Justin? Nunca lo sabremos. Bloom se limitó a decir sobre su rival: "No respeta a las mujeres, hay que ponerle en su sitio".

Sea como fuere, la relación con Perry continuó y hasta vivieron su propio verano del amor con desnudo de él incluido. ¿Recuerdan las fotos en las que Orlando remaba tal y como Dios le trajo al mundo sobre una tabla de surf mientras ella se tomaba una cerveza tan tranquila?

Las otras... y los otros

La ruptura oficial se produjo en marzo de 2017. Dijeron que todo había sido muy "respetuoso y amoroso", pero salió también el nombre de una mujer: Erin McCabe. Ella era la misteriosa morena con la que él aparecía coqueteando días antes en un vídeo. ¿Tuvieron algo que ver esas imágenes con el fin de la relación? Esa pregunta también quedará siempre en el aire.

Después, Orlando no perdió el tiempo. Se le atribuyó una relación con la actriz Nina Dobrev y un flirteo con la modelo Ashley Haas. También una polémica "noche de sexo increíble" con la camarera de hotel Viviana Ross. La descripción la dio ella y lo malo fue que, a la mañana siguiente, la encontraron en la cama del actor y la despidieron. Él, eso sí, la llamó para decirle que sentía que hubiera perdido el trabajo.

Katy, en cambio, fue mucho más discreta respecto a posibles parejas. Lo que no sabemos es si él habrá conseguido perdonarle el 'ranking' que hizo clasificando a tres de sus amantes más conocidos. El peor resultó ser el 'DJ' Diplo y el mejor, John Mayer. Orlando se tuvo que conformar con el segundo puesto. Y ya saben lo que dice el refrán: "El segundo es el primero de los perdedores".

Más noticias de Orlando Bloom y Katy Perry...

- Katy Perry y Orlando Bloom ponen fin a su noviazgo

- Katy Perry y Orlando Bloom, 'cazados' juntos de nuevo

- Orlando Bloom quiere boda, pero Katy Perry no

¿Sabías que Katy Perry es Escorpio? Consulta su horóscopo