14 oct 2018

Rocío Crusset, hija del periodista de Cadena COPE Carlos Herrera, ha salido a defender a su padre en redes sociales. Una defensa en redes que ya se ha hecho viral y que comenzaba con un grave mensaje de un tuitero a Carlos Herrera. Un mensaje en el que dicho tuitero lamentaba que ETA no hubiese acabado con la vida del periodista.

Carlos Herrera no dudó en compartir este mensaje en su cuenta de Twitter y preguntar a sus seguidores: "¿Qué debo hacer con esto?"

Un tuit del periodista que se ha llenado de retuits y de comentarios, muchos de ellos en apoyo a Carlos Herrera.

Que debo hacer con esto? pic.twitter.com/XeMBX2MEKl — carlos herrera (@carlosherreracr) 12 de octubre de 2018

En respuesta, su hija Rocío Crusset, ha defendido a su padre a través de varios 'stories': "Váyase usted a tomar por culo, si no le importa. Que tengamos que aguantar este tipo de comentarios tan malvados y retrógrados es inaudito", comentaba en uno de esos 'stories' .

En otro de los 'stories' compartidos por la joven, hablaba de su padre, de su familia y del difícil momento que tuvieron que pasar cuando se vieron amenazados por el grupo terrorista ETA: "Doy las gracias a dios cada día porque no te matara ETA, porque a día de hoy no tendría apenas recuerdos tuyos. Sin embargo, ahora puedo disfrutar de tener un padre ejemplar y maravilloso. Quien le desea algo así a mi familia, por lógica, me lo desea a mí. Váyanse ustedes a la mierda, porque disfruto de la mejor familia que se pueda pedir", sentenciaba.

Recordemos que hace unos meses, padre e hija acudieron al programa de Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya', donde, entre otras cosas, hablaron del intento de asesinato que presenciaron en el 2000 contra Carlos Herrera y que se atribuyó a ETA.

