15 oct 2018

Julián Contreras lo ha confirmado: está arruinado y vive con 160 euros al mes. Ha sido en el periódico 'La Razón' donde ha hablado largo y tendido de todos sus problemas económicos. Debido al fracaso que vivió con 'Divina Gula', el restaurante que abrió con mucha ilusión, el hijo de Carmina Ordoñez no levanta cabeza.

Afirma estar en exclusión social. “Vivo con 160 euros al mes. Uno cree que esto solo le pasa a las familias desestructuradas, pero no es así. He pasado hambre, he vivido sin luz, sin agua, sin gas... Te dejan sin margen y te vas ahogando", explicaba.

Pero esto no es todo. A pesar de vivir solamente con 160 euros al mes, se le añade el drama de su padre que ha sido intervenido de un glaucomia: "Un día viendo la televisión me dijo que no veía, entonces me lo llevé a toda prisa a Urgencias y luego le pasó en el otro ojo. Sí, es cierto, mi padre se está quedando ciego. Imagínese cómo se vive esto si cada noche dormimos en un sitio distinto", explica.

Además, el distanciamiento con sus hermanos es otro de los problemas por lo que Julián Contreras Jr. se encuentra solo. ¡Conseguirá recuperarse?

